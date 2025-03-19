Лучший бомбардир Серии А покинул расположение сборной Италии.

"Матео Ретеги покинул тренировочный лагерь национальной команды. Сегодня утром форвард прошел медицинское обследование, которое выявило растяжение мышц правого бедра", — говорится в сообщении от официального профиля "Скуадры Адзурры" в соцсетях.

???? #Retegui lascia il ritiro di Appiano Gentile



L’attaccante, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania#Nazionale ???????? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/GNYw0HU6RY — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 19, 2025

Таким образом, 25-летний нападающий "Аталанты", который забил 22 гола и отдал 4 ассиста в текущей кампании чемпионата Италии, не сыграет против сборной Германии в четвертьфинале Лиги наций. Матчи состоятся 20-го и 23-го марта.

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Напомним, что Матео Ретеги принял участие в 18 матчах за сборную Италии, в которых ему удалось отличиться 6 голами и одной результативной передачей.