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Болгария - Ирландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Болгария - Ирландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
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Имеем дело с противостоянием за слот второго по рангу дивизиона Лиги наций. По итогам группового этапа сборная Болгарии под руководством Илиана Илиева заняла второе место в квартете C3, а национальная команда Ирландии Геймира Гадльгримссона - 3-ю позицию в группе B2, соответственно.
В своей истории эти коллективы провели между собой 12 поединков, из них - 10 были официальными. В общем, пока по победам статистический паритет.
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Поединок плей-офф за слот в дивизионе B Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Болгарии и Ирландии состоится в четверг, 20-го марта 2025-го года, в 21:45. Встреча пройдет в болгарском Пловдиве, на стадионе «Христо Ботев.
Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo:
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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