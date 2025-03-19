Болгария - Ирландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Имеем дело с противостоянием за слот второго по рангу дивизиона Лиги наций. По итогам группового этапа сборная Болгарии под руководством Илиана Илиева заняла второе место в квартете C3, а национальная команда Ирландии Геймира Гадльгримссона - 3-ю позицию в группе B2, соответственно.

В своей истории эти коллективы провели между собой 12 поединков, из них - 10 были официальными. В общем, пока по победам статистический паритет.

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Поединок плей-офф за слот в дивизионе B Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Болгарии и Ирландии состоится в четверг, 20-го марта 2025-го года, в 21:45 . Встреча пройдет в болгарском Пловдиве, на стадионе «Христо Ботев.

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