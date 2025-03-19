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Болгария - Ирландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Болгария - Ирландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Болгария - Ирландия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Имеем дело с противостоянием за слот второго по рангу дивизиона Лиги наций. По итогам группового этапа сборная Болгарии под руководством Илиана Илиева заняла второе место в квартете C3, а национальная команда Ирландии Геймира Гадльгримссона - 3-ю позицию в группе B2, соответственно.

В своей истории эти коллективы провели между собой 12 поединков, из них - 10 были официальными. В общем, пока по победам статистический паритет.

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Поединок плей-офф за слот в дивизионе B Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Болгарии и Ирландии состоится в четверг, 20-го марта 2025-го года, в 21:45. Встреча пройдет в болгарском Пловдиве, на стадионе «Христо Ботев.

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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Болгария Ирландия Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Football
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