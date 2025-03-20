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Украина – Бельгия. АУДИО онлайн трансляция первого матча финала плей-офф Лиги наций
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий первого поединка финала плей-офф Лиги наций между национальными сборными Украины и Бельгии.
Сборная Украины готовится принять в Мурсии грозных бельгийцев. Подопечные Сергея Реброва стремятся показать свой лучший футбол, чтобы обеспечить себе преимущество перед ответной встречей. Сможет ли Украина преподнести сюрприз и одолеть фаворита? Или же бельгийцы подтвердят свой статус уже в первой встрече? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 20 марта – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
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