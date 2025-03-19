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Тренер сборной Бельгии рассказал, кто будет капитаном команды

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Тренер сборной Бельгии рассказал, кто будет капитаном команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер сборной Бельгии рассказал, кто будет капитаном команды.

У Руда Гарсии есть четыре варианта выбора: Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку, Кевин Де Брюйне. И, возможно, даже Юри Тилеманс

"Капитан — это не тот, кто просто даёт вам кусок ткани, чтобы вы носили его на руке. Я вижу несколько кандидатов. Что бы ни случилось, это будет мой выбор, а не чей-либо другой" — сказал Гарсия.

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Напомним, что сборная Бельгии сыграет со сборной Украины 20 марта. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Sporza
Опубликовал: Владислав Прийменко
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