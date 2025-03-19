Тренер сборной Бельгии рассказал, кто будет капитаном команды.

У Руда Гарсии есть четыре варианта выбора: Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку, Кевин Де Брюйне. И, возможно, даже Юри Тилеманс

"Капитан — это не тот, кто просто даёт вам кусок ткани, чтобы вы носили его на руке. Я вижу несколько кандидатов. Что бы ни случилось, это будет мой выбор, а не чей-либо другой" — сказал Гарсия.