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Тренер сборной Бельгии рассказал, кто будет капитаном команды
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Бельгии рассказал, кто будет капитаном команды.
У Руда Гарсии есть четыре варианта выбора: Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку, Кевин Де Брюйне. И, возможно, даже Юри Тилеманс
"Капитан — это не тот, кто просто даёт вам кусок ткани, чтобы вы носили его на руке. Я вижу несколько кандидатов. Что бы ни случилось, это будет мой выбор, а не чей-либо другой" — сказал Гарсия.
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Напомним, что сборная Бельгии сыграет со сборной Украины 20 марта. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
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