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Нападающий сборной Бельгии рассказал о возможном капитанстве в матче против Украины

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Нет с этим никаких проблем

Нападающий сборной Бельгии рассказал о возможном капитанстве в матче против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Бельгии рассказал о возможном капитанстве в матче против Украины.

Ромелу Лукаку заявил, что он способен стать капитаном, потому что всегда думает о команде.

- Мы узнали, что завтра возможно будете капитаном и если да, кто для вас должен быть капитаном команды?

- У меня никогда не было проблем с капитанством, потому что я думаю всегда о команде и я не думаю о себе, об индивидуальных проблемах. Капитанская роль - это нести позитив в команду, принести коллективные какие-то решения в команду, поэтому увидим, как оно будет, но у меня нет с этим никаких проблем.

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Напомним, что сборная Бельгии сыграет 20 марта в матче против сборной Украины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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