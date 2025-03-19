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Австрия - Сербия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Австрия - Сербия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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В рамках плей-офф Лиги наций встретятся сборные Австрии и Сербии. Контрольный поединок между этими национальными командами в прошлом году завершился победой коллектива Ральфа Рангника.
Первый матч противостояния состоится в Вене, на стадионе "Эрнст Хаппель". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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