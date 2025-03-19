Гарсия сказал, кто будет капитаном сборной Бельгии на матч против сборной Украины

Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сказал, кто будет капитаном на матче против сборной Украины.

Гарсия сказал, что завтра капитаном будет Ромелу Лукаку.

"У нас было 5-6 недель для подготовки перед матчами национальной сборной. Есть у нас лидеры, я вижу нескольких игроков, которые могут быть лидерами. Ромелу Лукаку завтра будет капитаном, а в воскресенье будет Кевин де Брюйне.

В июне мы увидим, останется ли первый, или второй, может еще кто-то будет. У нас время есть.

Роль капитана - это не только быть лидером команды. Я с пятью игроками общался индивидуально, я знаю, что у них есть эти качества лидеров. То есть, в июне мы посмотрим, кто будет.

Завтра Ромелу будет капитаном", - сказал Гарсия.