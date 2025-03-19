  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Гарсия сказал, кто будет капитаном сборной Бельгии на матч против сборной Украины
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарсия сказал, кто будет капитаном сборной Бельгии на матч против сборной Украины

Лига наций УЕФА

Неплохой вариант

Гарсия сказал, кто будет капитаном сборной Бельгии на матч против сборной Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сказал, кто будет капитаном на матче против сборной Украины.

Гарсия сказал, что завтра капитаном будет Ромелу Лукаку.

"У нас было 5-6 недель для подготовки перед матчами национальной сборной. Есть у нас лидеры, я вижу нескольких игроков, которые могут быть лидерами. Ромелу Лукаку завтра будет капитаном, а в воскресенье будет Кевин де Брюйне.

В июне мы увидим, останется ли первый, или второй, может еще кто-то будет. У нас время есть.

Роль капитана - это не только быть лидером команды. Я с пятью игроками общался индивидуально, я знаю, что у них есть эти качества лидеров. То есть, в июне мы посмотрим, кто будет.

Завтра Ромелу будет капитаном", - сказал Гарсия.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сборная Бельгии сыграет первый матч против сборной Украины 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Гарсия рассказал, что для него сложно в тренерстве сборной
yellow-arrow
Сразу 8 игроков сборной Украины под угрозой дисквалификации на матчи с Бельгией
yellow-arrow
Тренер Бельгии: В сборной Украины все игроки талантливы
Украина Бельгия Руди Гарсия Ромелу Лукаку Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости