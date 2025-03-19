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Гарсия сказал, кто будет капитаном сборной Бельгии на матч против сборной Украины
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фото из свободных источников
Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сказал, кто будет капитаном на матче против сборной Украины.
Гарсия сказал, что завтра капитаном будет Ромелу Лукаку.
"У нас было 5-6 недель для подготовки перед матчами национальной сборной. Есть у нас лидеры, я вижу нескольких игроков, которые могут быть лидерами. Ромелу Лукаку завтра будет капитаном, а в воскресенье будет Кевин де Брюйне.
В июне мы увидим, останется ли первый, или второй, может еще кто-то будет. У нас время есть.
Роль капитана - это не только быть лидером команды. Я с пятью игроками общался индивидуально, я знаю, что у них есть эти качества лидеров. То есть, в июне мы посмотрим, кто будет.
Завтра Ромелу будет капитаном", - сказал Гарсия.
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Напомним, что сборная Бельгии сыграет первый матч против сборной Украины 20 марта в 21:45 по киевскому времени.
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