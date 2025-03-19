Гарсия рассказал, что для него сложно в тренерстве сборной

Гарсия рассказал, что для него сложное в тренерстве сборной.

Тренер сборной Бельгии рассказал различия между тренером клуба и национальной команды.

"Есть очень большая разница быть тренером клуба и тренером национальной сборной, потому что когда тренируешь клуб - видишься с игроками каждый день, у нас много матчей в течение года. Когда ты тренер сборной - например, завтра и за три дня два матча, потом надо ждать июня, чтобы играть.

Мы работаем, когда игроки не с нами, дистанционно. Когда игроки возвращаются на тренировку в национальную сборную все вместе - начинается моя роль.

Я еще не знаю, кто завтра выйдет на поле. Знаю только одно - надо выигрывать. У нас матч завтра и через несколько дней. Завтра надо выигрывать и играть с головой", - сказал Гарсия.