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Меньше, чем у Украины, но все же. Известно, сколько бельгийцев находятся под угрозой дисквалификации на ответный матч

Лига наций УЕФА
Обновлено

Накопили предупреждений

Меньше, чем у Украины, но все же. Известно, сколько бельгийцев находятся под угрозой дисквалификации на ответный матч

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сборной Бельгии 6 игроков под угрозой дисквалификации на ответный матч против сборной Украины.

В команде жёлтые карточки уже получили защитники Ваут Фас, Амин Аль-Дахиль, полузащитники Юри Тилеманс, Кевин де Брюйне, вингеры Шарль де Кетеларе и Леандро Троссард.

В регламенте Лиге Наций указано, что каждое второе предупреждение футболиста – дисквалификация на следующий матч.

Напомним, что сборная Бельгии сыграет первый матч со сборной Украины 20 марта. Поединок начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Ответный матч состоится 23 марта и также начнётся в 21:45 по киевскому времени.

К слову, у сборной Украины 8 игроков под угрозой дисквалификации.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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