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Меньше, чем у Украины, но все же. Известно, сколько бельгийцев находятся под угрозой дисквалификации на ответный матч
Накопили предупреждений
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сборной Бельгии 6 игроков под угрозой дисквалификации на ответный матч против сборной Украины.
В команде жёлтые карточки уже получили защитники Ваут Фас, Амин Аль-Дахиль, полузащитники Юри Тилеманс, Кевин де Брюйне, вингеры Шарль де Кетеларе и Леандро Троссард.
В регламенте Лиге Наций указано, что каждое второе предупреждение футболиста – дисквалификация на следующий матч.
Напомним, что сборная Бельгии сыграет первый матч со сборной Украины 20 марта. Поединок начнётся в 21:45 по киевскому времени.
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Ответный матч состоится 23 марта и также начнётся в 21:45 по киевскому времени.
К слову, у сборной Украины 8 игроков под угрозой дисквалификации.
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