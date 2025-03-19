Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Нидерландов высказался об игре против Испании в рамках Лиги нации
Они очень хорошо владеют мячом (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выступил на пресс-конференции накануне матча 1/4 финала Лиги наций против сборной Испании.
"Испания очень хорошо владеет мячом, и у них есть полузащитники, которые великолепно играют между линиями. Ламин Ямаль и Нико Уильямс на флангах добавляют им скорости.
Иногда вам приходится парковать автобус, но вы этого не хотите. Они хотят владеть мячом на нашей половине поля, а мы хотим время от времени прессинговать впереди. Будет очень важно делать это с высокой интенсивностью", - сказал специалист.
Добавим, что матч Нидерланды - Испания стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Пополнение в лазарете? Ключевой футболист сборной Украины может не сыграть против Бельгии
- Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
- Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?
- Двухматчевая дуэль Украины и Бельгии плюс ¼ финала Лиги наций. Расписание футбола на 17 – 23 марта
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом