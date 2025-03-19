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Тренер сборной Нидерландов высказался об игре против Испании в рамках Лиги нации

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Они очень хорошо владеют мячом (с)

Тренер сборной Нидерландов высказался об игре против Испании в рамках Лиги нации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выступил на пресс-конференции накануне матча 1/4 финала Лиги наций против сборной Испании.

"Испания очень хорошо владеет мячом, и у них есть полузащитники, которые великолепно играют между линиями. Ламин Ямаль и Нико Уильямс на флангах добавляют им скорости.

Иногда вам приходится парковать автобус, но вы этого не хотите. Они хотят владеть мячом на нашей половине поля, а мы хотим время от времени прессинговать впереди. Будет очень важно делать это с высокой интенсивностью", - сказал специалист.

Добавим, что матч Нидерланды - Испания стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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