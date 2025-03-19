Тренер сборной Нидерландов высказался об игре против Испании в рамках Лиги нации

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выступил на пресс-конференции накануне матча 1/4 финала Лиги наций против сборной Испании.

"Испания очень хорошо владеет мячом, и у них есть полузащитники, которые великолепно играют между линиями. Ламин Ямаль и Нико Уильямс на флангах добавляют им скорости.

Иногда вам приходится парковать автобус, но вы этого не хотите. Они хотят владеть мячом на нашей половине поля, а мы хотим время от времени прессинговать впереди. Будет очень важно делать это с высокой интенсивностью", - сказал специалист.