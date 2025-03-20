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Полузащитник Ливерпуля покинул сборную Нидерландов

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Потеря с такой формой футболиста

Полузащитник Ливерпуля покинул сборную Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" покинул сборную Нидерландов.

Райан Гравенберх уехал из расположения сборной из-за травмы. Полученной в финале Кубка Лиги на выходных.

"Райан Гравенберх покинул тренировочный лагерь "Оранж" сегодня вечером. Полузащитник все еще страдает от травмы, полученной в выходные, которая не позволяет ему играть в матчах против Испании.

Береги себя, Райан!", - написали в сборной.

Нидерландский полузащитник сыграл 74 минуты в матче против "Ньюкасла" и был заменён на Федерико Кьезу, впоследствии забившего гол.

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К слову, это первая травма футболиста в сезоне 2024/25.

Сборная Нидерландов сыграет против сборной Испании 20 и 23 марта в 1/4 финала Лиги Наций.

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Нидерланды Райан Гравенберх
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Источник:
OnsOranje
Опубликовал: Владислав Прийменко
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