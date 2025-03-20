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Греция – Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Греция – Шотландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Наций возвращается стыковыми матчами. Сборная Греции будет принимать в Пирее сборную Шотландии в рамках первого матча противостояния за место в дивизионе А. Это будет первая игра между командами за 30 лет, ведь последний раз сборные встречались между собой в квалификации к Евро-1996.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 8.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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