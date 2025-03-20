Армения – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сборные Армении и Грузии встретятся в стыковых матчах. Для них это третья встреча в официальных турнирах.

Сборная Армении претендует на дивизион В, а задача сборной Грузии – сохраниться в данной лиге. Примечательно, что Грузия не побеждала Армению. Но сегодня всё может измениться.

Одна из команд сможет обеспечить себе преимущество перед ответным матчем. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3

Лига Наций. Стыковые матчи.

20 марта 2025. Ереван. "Республиканский"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Армения - Грузия Смотреть трансляцию

Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.