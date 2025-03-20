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Армения – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени

Армения – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборные Армении и Грузии встретятся в стыковых матчах. Для них это третья встреча в официальных турнирах.

Сборная Армении претендует на дивизион В, а задача сборной Грузии – сохраниться в данной лиге. Примечательно, что Грузия не побеждала Армению. Но сегодня всё может измениться.

Одна из команд сможет обеспечить себе преимущество перед ответным матчем. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3

Лига Наций. Стыковые матчи.

20 марта 2025. Ереван. "Республиканский"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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