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Антонио Рюдигер назвал имя лучшего защитника Италии

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А также поблагодарил тренера Лучано Спаллетти

Антонио Рюдигер назвал имя лучшего защитника Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок сборной Германии Антонио Рюдигер посетил пресс-конференцию перед матчем против сборной Италии в рамках четвертьфинала Лиги Наций. Он рассказал о том, кого считает лучшим защитником Италии.

"Я считаю, что у Италии всегда были великолепные защитники. Особенно Бастони в последние годы демонстрирует стабильный прогресс и, по моему мнению, является лидером в "Интере".

Калафиори я знаю еще со времен "Ромы", когда он играл в Примавере. У него была тяжелая травма, но он совершил великолепное возвращение. Сейчас он в "Арсенале", это его первый опыт за пределами Италии. У него большое будущее, но сейчас лучший защитник Италии - Бастони. Без сомнений", - сказал Рюдигер.

Немец провел два года в "Роме" с 2015 по 2017 год. Интересно, что его тогда тренировал нынешний наставник сборной Италии Спаллетти.

"Я очень рад снова его увидеть. Он был очень важным тренером для моей карьеры, когда я был молодым. Он действительно вытащил из меня максимум, когда я только приехал из Германии. Он многому меня научил, и я рад его встретить, но, конечно, буду думать о том, как обыграть его со своей сборной. Нас ждет серьезный соперник - как из-за качества игроков, так и из-за уровня тренера", - сказал Рюдигер.

Добавим, что матч между Италией и Германией состоится в четверг, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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