  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Италия – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Италия – Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Италия – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Италии на "Сан-Сиро" будет принимать сборную Германии в рамках первого матча четвертьфинала Лиги наций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Favbet
2.75
3.20
2.77
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Італія – Німеччина
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Греция – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Нидерланды - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
yellow-arrow
Хорватия – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Германия Италия Лига Наций смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости