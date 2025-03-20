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Италия – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Италия – Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Италии на "Сан-Сиро" будет принимать сборную Германии в рамках первого матча четвертьфинала Лиги наций.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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