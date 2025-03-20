Словакия - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборные Словакии и Словении сыграют между собой впервые с 2021 года. Тогда команды встретились на стадии отбора в квалификационной группе к чемпионату мира 2022 года, дважды сыграв вничью. В этот раз им придется сойтись в двухматчевом противостоянии, которое определит их место в следующем сезоне Лиги наций.

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Лига наций. Плей-офф. Первый матч

20 марта. 21:45. Братислава. "Национальный футбольный стадион"

Словакия — Словения

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7