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Турция - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Турция - Венгрия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Турция - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Свою возможность попасть в элитный дивизион Турция упустила в последнем туре группового этапа. Теперь подопечным Винченцо Монтеллы предстоит встретиться с одной из главных сенсаций турнира - сборной Венгрией.

Первый поединок между национальными командами пройдет в Стамбуле, на "Рамс Парке". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Туреччина - Угорщина
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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