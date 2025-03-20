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Турция - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Турция - Венгрия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.2025 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Свою возможность попасть в элитный дивизион Турция упустила в последнем туре группового этапа. Теперь подопечным Винченцо Монтеллы предстоит встретиться с одной из главных сенсаций турнира - сборной Венгрией.
Первый поединок между национальными командами пройдет в Стамбуле, на "Рамс Парке". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в четверг, 20 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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