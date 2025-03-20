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Нидерланды - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Нидерланды - Испания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.03.25 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Нидерланды - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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Действующие чемпионы Европы и победители Лиги Наций начнут защиту своего титула в противостоянии с неуступчивой сборной Нидерландов. Первый матч четвертьфинала плей-офф турнира пройдет в Роттердаме. Вторая встреча состоится через три дня.

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Лига наций. 1/4 финала. Первый матч
20 марта. 21:45. Роттердам. "Де Кейп"
Нидерланды — Испания
Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Нідерланди - Іспанія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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