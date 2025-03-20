Австрия - Сербия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В рамках плей-офф Лиги наций встретятся сборные Австрии и Сербии. Контрольный поединок между этими национальными командами в прошлом году завершился победой коллектива Ральфа Рангника.

Первый матч противостояния состоится в Вене, на стадионе "Эрнст Хаппель". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в четверг, 20 марта.

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