Де ла Фуэнте - о поединке против Нидерландов: Это будет очень сложный матч, как финал

Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании, прокомментировал предстоящий матч против Нидерландов в 1/4 финала Лиги наций против сборной Нидерландов.

"У них очень молодая, талантливая команда. На таком уровне возраст не имеет значения. Важны способности, решительность и талант.

Мы всегда хотим победить; мы никогда не думаем о спекуляциях и решении вопроса в Валенсии. Это никогда не приходит нам в голову. Это будет очень сложный матч, как финал".