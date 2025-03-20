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Де ла Фуэнте - о поединке против Нидерландов: Это будет очень сложный матч, как финал

Лига наций УЕФА

Специалист выступил на пресс-конференции

Де ла Фуэнте - о поединке против Нидерландов: Это будет очень сложный матч, как финал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Луис де ла Фуэнте, тренер сборной Испании, прокомментировал предстоящий матч против Нидерландов в 1/4 финала Лиги наций против сборной Нидерландов.

"У них очень молодая, талантливая команда. На таком уровне возраст не имеет значения. Важны способности, решительность и талант.

Мы всегда хотим победить; мы никогда не думаем о спекуляциях и решении вопроса в Валенсии. Это никогда не приходит нам в голову. Это будет очень сложный матч, как финал".

Добавим, что матч Нидерланды - Испания стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.

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Испания Нидерланды Луис де ла Фуэнте
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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