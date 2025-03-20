  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер сборной Хорватии: Франция - фантастическая команда
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Хорватии: Франция - фантастическая команда

Лига наций УЕФА

Специалист высказался об 1/4 финала Лиги наций

Тренер сборной Хорватии: Франция - фантастическая команда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими мыслями перед предстоящими матчами против сборной Франции в рамках четвертьфинала Лиги нации.

"Франция - фантастическая команда. Они имеют свой собственный стиль и настолько быстрые в переходах, что каждая ошибка наказывается. Мы должны быть осторожными; мы не должны спешить. Самой большой опасностью для нас будет потеря мяча.

Я хотел бы, чтобы во втором матче мы сыграли вничью. Там будет еще сложнее. Мы должны будем выложиться на все 100% и сыграть большую игру. Мы хотим быть конкурентоспособными и продемонстрировать наше качество", - сказал специалист.

Напомним, что сборная Хорватии сыграет против Франции 20 и 23 марта.

Читайте такжеХорватия – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
По теме
yellow-arrow
Будет аншлаг. В Бельгии уже распродали все билеты на домашний матч против Украины
yellow-arrow
Болгария – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины: Один Забарный не сможет остановить всю сборную Бельгии
Франция Хорватия Златко Далич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости