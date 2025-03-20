Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер сборной Хорватии: Франция - фантастическая команда
Специалист высказался об 1/4 финала Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими мыслями перед предстоящими матчами против сборной Франции в рамках четвертьфинала Лиги нации.
"Франция - фантастическая команда. Они имеют свой собственный стиль и настолько быстрые в переходах, что каждая ошибка наказывается. Мы должны быть осторожными; мы не должны спешить. Самой большой опасностью для нас будет потеря мяча.
Я хотел бы, чтобы во втором матче мы сыграли вничью. Там будет еще сложнее. Мы должны будем выложиться на все 100% и сыграть большую игру. Мы хотим быть конкурентоспособными и продемонстрировать наше качество", - сказал специалист.
Напомним, что сборная Хорватии сыграет против Франции 20 и 23 марта.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- "Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех