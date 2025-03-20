Тренер сборной Хорватии: Франция - фантастическая команда

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими мыслями перед предстоящими матчами против сборной Франции в рамках четвертьфинала Лиги нации.

"Франция - фантастическая команда. Они имеют свой собственный стиль и настолько быстрые в переходах, что каждая ошибка наказывается. Мы должны быть осторожными; мы не должны спешить. Самой большой опасностью для нас будет потеря мяча.

Я хотел бы, чтобы во втором матче мы сыграли вничью. Там будет еще сложнее. Мы должны будем выложиться на все 100% и сыграть большую игру. Мы хотим быть конкурентоспособными и продемонстрировать наше качество", - сказал специалист.