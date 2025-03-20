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Косово – Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени

Косово – Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Косово и Исландия встретятся в важном матче, который может повлиять на их дальнейшие перспективы в Лиге Наций.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 9.

Лига Наций. Стыковые матчи.

20 марта 2025. Приштина. "Фадиль Вокри"

Главный судья: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Футбол 9

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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