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Косово – Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Косово и Исландия встретятся в важном матче, который может повлиять на их дальнейшие перспективы в Лиге Наций.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 9.
Лига Наций. Стыковые матчи.
20 марта 2025. Приштина. "Фадиль Вокри"
Главный судья: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)
Трансляция: Megogo Футбол 9
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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