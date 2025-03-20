Дешам - о матчах против Хорватии: Мы должны сыграть два больших поединка

Дидье Дешам, тренер сборной Франции, выступил на пресс-конференции накануне четвертьфинала Лиги нации против Хорватии.

"Это важное соревнование. Наш фокус понятен - сделать все возможное, чтобы попасть в финал.

Первый матч может определить, а может и не определить второй, но мы не можем ждать. Мы не можем дать Хорватии слишком много поощрений. Мы должны сыграть два больших поединка", - сказал специалист.