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Дешам - о матчах против Хорватии: Мы должны сыграть два больших поединка

Лига наций УЕФА

Наставник французов настроен на победу

Дешам - о матчах против Хорватии: Мы должны сыграть два больших поединка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дидье Дешам, тренер сборной Франции, выступил на пресс-конференции накануне четвертьфинала Лиги нации против Хорватии.

"Это важное соревнование. Наш фокус понятен - сделать все возможное, чтобы попасть в финал.

Первый матч может определить, а может и не определить второй, но мы не можем ждать. Мы не можем дать Хорватии слишком много поощрений. Мы должны сыграть два больших поединка", - сказал специалист.

Напомним, что первый матч между Хорватией и Францией в рамках 1/4 финала Лиги наций стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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