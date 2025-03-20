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Дешам - о матчах против Хорватии: Мы должны сыграть два больших поединка
Наставник французов настроен на победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дидье Дешам, тренер сборной Франции, выступил на пресс-конференции накануне четвертьфинала Лиги нации против Хорватии.
"Это важное соревнование. Наш фокус понятен - сделать все возможное, чтобы попасть в финал.
Первый матч может определить, а может и не определить второй, но мы не можем ждать. Мы не можем дать Хорватии слишком много поощрений. Мы должны сыграть два больших поединка", - сказал специалист.
Напомним, что первый матч между Хорватией и Францией в рамках 1/4 финала Лиги наций стартует 20 марта в 21:45 по Киеву.
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