Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три футболиста сборной Испании не попали в заявку на первый матч с Нидерландами
Но есть шанс сыграть в ответном
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Три футболиста сборной Испании не попали в заявку на первый матч с Нидерландами.
Защитник "Реала" Рауль Асенсио, вингеры "Вильярреала" Ереми Пино и "Барселоны" Ферран Торрес не сыграют первый матч 1/4 финала Лиги Наций против сборной Нидерландов.
По словам Marca, тренер сборной де Ла Фуэнте больше рассчитывает на защитника "Борнмута" Хейсена, чем на защитника "Реала".
Ферран Торрес не сыграет из-за дискомфорта. Перед сборной вингер "Барселоны" получил удар в матче против "Атлетико".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сборная Испании сыграет со сборной Нидерландов 20 марта. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- "Тут я не на его стороне", - Сабо рассказал, кого Ребров "забыл" вызвать на матчи с Бельгией
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех