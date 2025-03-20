Три футболиста сборной Испании не попали в заявку на первый матч с Нидерландами.

Защитник "Реала" Рауль Асенсио, вингеры "Вильярреала" Ереми Пино и "Барселоны" Ферран Торрес не сыграют первый матч 1/4 финала Лиги Наций против сборной Нидерландов.

По словам Marca, тренер сборной де Ла Фуэнте больше рассчитывает на защитника "Борнмута" Хейсена, чем на защитника "Реала".

Ферран Торрес не сыграет из-за дискомфорта. Перед сборной вингер "Барселоны" получил удар в матче против "Атлетико".

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Напомним, что сборная Испании сыграет со сборной Нидерландов 20 марта. Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.