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Тренер сборной Португалии: Лига наций становится одним из самых сложных соревнований

Лига наций УЕФА

Тренер сборной Португалии высказался о поединке против Дании

Тренер сборной Португалии: Лига наций становится одним из самых сложных соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Роберто Мартинес, тренер сборной Португалии поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Дании в рамках четвертьфинала Лиги наций.

"Нам нужно показать свой лучший уровень, ведь на этом стадионе невероятная атмосфера. Мне нравятся идеи Брайана Римера, и он хорошо поработал. Я знаю его, он любит высокое давление и риск. Мы должны быть на хорошем уровне, но это лишь первая половина игры.

Лига наций становится одним из самых сложных соревнований. Дело не только в финальном турнире, но и в отборочном раунде. Вы видите уровень команд, и мы встречаемся с лучшими в Европе".

Добавим, что матч Дания - Португалия начнется 20 марта в 21:45 по Киеву.

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Дания Португалия Роберто Мартинес
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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