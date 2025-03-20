Тренер сборной Португалии: Лига наций становится одним из самых сложных соревнований

Роберто Мартинес, тренер сборной Португалии поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против Дании в рамках четвертьфинала Лиги наций.

"Нам нужно показать свой лучший уровень, ведь на этом стадионе невероятная атмосфера. Мне нравятся идеи Брайана Римера, и он хорошо поработал. Я знаю его, он любит высокое давление и риск. Мы должны быть на хорошем уровне, но это лишь первая половина игры.

Лига наций становится одним из самых сложных соревнований. Дело не только в финальном турнире, но и в отборочном раунде. Вы видите уровень команд, и мы встречаемся с лучшими в Европе".