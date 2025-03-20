Болгария – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Имеем дело с противостоянием за слот второго по рангу дивизиона Лиги наций. По итогам группового этапа сборная Болгарии под руководством Илиана Илиева заняла второе место в квартете C3, а национальная команда Ирландии Геймира Гадльгримссона - 3-ю позицию в группе B2, соответственно.

В своей истории эти коллективы провели между собой 12 поединков, из них - 10 были официальными. В общем, пока по победам статистический паритет.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Наций. Стыковые матчи.

20 марта 2025. Пловдив. "Христо Ботев"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

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