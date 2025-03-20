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Болгария – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Фото - Football Association of Ireland
Имеем дело с противостоянием за слот второго по рангу дивизиона Лиги наций. По итогам группового этапа сборная Болгарии под руководством Илиана Илиева заняла второе место в квартете C3, а национальная команда Ирландии Геймира Гадльгримссона - 3-ю позицию в группе B2, соответственно.
В своей истории эти коллективы провели между собой 12 поединков, из них - 10 были официальными. В общем, пока по победам статистический паритет.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 10
Лига Наций. Стыковые матчи.
20 марта 2025. Пловдив. "Христо Ботев"
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 10
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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