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Болгария – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени

Болгария – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Football Association of Ireland

Новина українською

Имеем дело с противостоянием за слот второго по рангу дивизиона Лиги наций. По итогам группового этапа сборная Болгарии под руководством Илиана Илиева заняла второе место в квартете C3, а национальная команда Ирландии Геймира Гадльгримссона - 3-ю позицию в группе B2, соответственно.

В своей истории эти коллективы провели между собой 12 поединков, из них - 10 были официальными. В общем, пока по победам статистический паритет.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 10

Лига Наций. Стыковые матчи.

20 марта 2025. Пловдив. "Христо Ботев"

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 10

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Болгария Ирландия Лига Наций смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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