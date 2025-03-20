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Тренер сборной Дании: Мы настроены на победу над Португалией
Специалист поделился своими мыслями перед матчем Лиги наций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Брайан Ример, тренер сборной Дании, поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Португалии, который состоится в рамках 1/4 финала Лиги наций.
"Мы должны решиться играть, мы должны решиться прессинговать и быть агрессивными. С самого начала мы планируем иметь агрессивный подход как с мячом, так и без него.
Если вы хоть немного разбираетесь в футболе, вы можете посмотреть на 26 игроков сборной Португалии и увидеть, что на каждой позиции есть звезды. Они имеют невероятное количество талантов. Не имеет значения, каких 11 игроков они выберут для начала. Нам нужно попытаться свести к минимуму огромное индивидуальное качество, которым обладает Португалия.
Мы должны убедиться, что это все еще открытый матч перед ответным матчем. Это не все или ничего, как было бы, если бы был только один матч. Но мы настроены на победу, но мы знаем, что нам предстоит сыграть еще 90 минут", - сказал специалист.
Напомним, что матч Дания - Португалия начнется 20 марта в 21:45 по Киеву.
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