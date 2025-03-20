Лига Наций. Косово - Исландия 2:1. Почти без ошибок

Лига наций

20.03.2025

Косово — Исландия, 2:1

Голы: Лирим Делова 19, Эдьон Реджбечай 58 — Орри Оускарссон 22

Хозяева поля, как положено, активно начали первый тайм и, благодаря своей активной игре, смогли первыми открыть счет в матче. На 20-й минуте Лирим Делов имел шанс распечатать ворота "викингов", и ему это удалось. Однако радость игроков Косова длилась недолго, ведь исландцы сразу после свистка арбитра провели быструю атаку и сравняли счет - 1:1.

После забитого гола "викинги" переняли инициативу у хозяев и уже они контролировали мяч как на своей половине поля, так и в штрафной площадке Косова. Под конец первого тайма игрок Косова получил желтую карточку от арбитра за жесткую игру против полузащитника Хакона Арнара Харальдссона на своей половине поля, в общем в последнюю 10-минутку сборная Косова делала все возможное, чтобы забить гол в ворота соперника и снова выйти вперед.

На 43-й минуте Мурики Ведат нанес удар головой в сторону ворот, но мяч не попал в цель. Позже и игрок сборной Исландии получил желтую карточку за то, что сбил в подкате Мурики.

В первом тайме ни одной команде не удалось выйти вперед. Второй тайм, как и полагается, начался с замен: вместо Бериши, который имел желтую карточку, на поле вышел Везель Демаку, а вместо полузащитника Доната Руджани появился левый нападающий Эмир Сахити.

На 58-й минуте хозяева снова вышли вперед - на этот раз голом отметился полузащитник Эдьон Реджбечай. На 61-й минуте игры сборная Косова смогла отличиться еще раз. Рашица Милот нанес удар в створ ворот, но Гакон Вальдимарссон смог отбить его. После этого в сборной Исландии произошли замены - сразу на поле вышли трое игроков. Тренер "викингов" сменил по одному игроку из защиты, полузащиты и атаки. До конца матча гости пытались забить гол и исправить ситуацию в свою пользу. Исландцы неоднократно прорывались в штрафную площадку хозяев с потенциально опасной атакой, но их подводила реализация, или же они просто теряли мяч. Тем временем Косово могло отличиться и в третий раз, но рефери не засчитал гол из-за игры рукой во время атаки.

Обе команды еще провели несколько острых атак, но счет остался 2:1 благодаря великолепной игре Ариянета Мурича и Хакона Вальдимарссона. Сборная Косово победила в первой стыковой встрече сборную Исландии.

Главный тренер: Ален Жиресс.

Косово: Ариянет Мурич - Мергим Войвода (Фидан Алити 77), Амир Рахмани, Лирим Делова, Лердон Пакрада - Эдьон Реджбечай, Валон Бериша (Везель Демаку 46), Эндрит Красники, Милот Рашица (Линдон Эмерлаху 89), Донат Руджани (Эмир Сахити 46) - Ведат Мурики (Албион Ррахмани 89).

Главный тренер: Артнар Бергманн Гюннлейгссон.

Исландия: Хакон Вальдимарссон - Лоран Томассон (Йоун Дагюр Торстейнссон 66), Арнор Гуннарссон, Сверрир Ингасон, Виктор Папссон - Маттиас Эйнар Эллертссон (Тоурир Йоуханн Хельгасон 89), Исак Йоуханнессон (Стефаун Тейтюр Тоурдарсон 66), Хакон Харальдссон - Андри Гудйонсен, Орри Оускарссон, Альберт Гудмундссон (Арнор Траустасон 66).

Предупреждение: Валон Бериша 38, Ведат Мурики 88 — Арнор Гуннарссон 44.