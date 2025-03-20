Лига наций. Болгария - Ирландия 1:2. Зеленая армия делает свое дело

Первое, что бросалось сразу в глаза - так это качество газона на болгарском стадионов "Христо Ботев". "Вспаханные" участки поля были видны невооруженным глазом. Этот аспект безусловно наложил отпечаток на общий характер игры, сбивая темп и добавляя ощутимый процент брака в простых ситуациях.

Активнее, на правах фаворита, начали подопечные Геймира Хадльгримссона. Они и создали первый опасный момент в этой встрече - головой после верховой подачи пробивал Брейди.

Тем не менее, шокировать своих соперников уже на старте сумели именно болгарские "львы". Ответ хозяев не заставил долго ждать и футболисты Илиана Илиева выбежали в быструю контру. В завершающей стадии этой атаки Крастев сбросил пяткой, а Петков (Марин) решил пробить на технику и попал в самую стойку, от которой мяч и отлетел в ворота. Первому номеру ирландцев Келлехеру только оставалось взглядом провести этот удар.

Впрочем, радовались болгары совсем недолго. Еще до экватора первого тайма гости сумели установить паритет на табло. Как они забили? Конечно, в классическом британском стиле. Как по методичке. "Свеча" в штрафную зону, скидка и Азаз "кивнул" в пустые ворота -1:1.

После этого игра в целом проходила на встречных курсах. Количество передач, показатель владения мячом, точность передач - по всем этим параметрам фиксировалось практически равенство. Однако по ударам и подходам к воротам преобладали именно "ребята в зеленом". Что и вылилось в их второй забитый мяч перед самым перерывом. Голом отметился опытный фулбек "Вулверхэмптона" Доэрти.

Болгарам на старте однозначно повезло, однако "зеленая армия" поставила хозяев место. Как и предполагалось, основным козырем команды Илиева была ставка на борьбу и в прямом смысле бойцовские качества. При этом делали они это откровенно плохо. Прежде всего, если речь идет об оборонительных действиях.

Это и подтверждает в некотором смысле импульсивная замена голкипера от болгарского наставника - сразу после перерыва! Ворота национальной команды Болгарии во втором тайме защищал уже тезка самого тренера. Также Илиев, только Пламен. Примечательно, что на скамейке запасных оставался еще один (!) Илиев. Илян - сын коуча "львов", хех. Он, кстати, все-таки появится на поле в самой концовке.

Хотя, добавлять в первую очередь нужно было в атаке. Ну слишком безыдейно действовали болгары в атакующей фазе. Практически ничего в плане конструктива они не могли предложить. В свою очередь гости, в силу более высокого индивидуального уровня своих футболистов, старались пропагандировать комбинационный футбол. И делали это, уж точно, (значительно) лучше своих оппонентов.

Во второй половине встречи эмоции начали закипать с новой силой, прежде всего от определенной безысходности у болгар. И английский арбитр Крис Кавана за 14 минут раздал в обе стороны сразу 5 "горчичников".

С течением времени, и с пересечением на таймере последней трети поединка, начало складываться четкое ощущение, что данный счет удовлетворяет обоих. Ну как удовлетворял. Ирландцы действовали по счету, да и им банально не было куда спешить. Ну а у болгарских "львов" все оставалось без изменений - то есть, безнадёжно в атаке.

Подопечные исландского специалиста Хадльгримссона грамотно и методично держали мяч, при случае неторопливым темпом выходя к чужой штрафной зоне. Интересно, что кроме "гениальной" замены голкипера, наставник сборной Болгарии никаких ротаций в своем составе вплоть до 72-й минуты не проводил. А надо было! Смотрел на своего коллегу на тренерском мостике... Только у гостей все шло по плану.

Тренер же Ирландии долго тянул в этом смысле и в конце концов провел залп из 5-ти замен одновременно, освежив все линии. В итоге, это позволило "парням в зеленом" спокойно довести этот матч до своего логического завершения.

Ирландцы сделали свое дело, доказали статус фаворита, одержали абсолютно закономерную победу и добыли комфортное преимущество перед домашним ответным матчем. В Дублине болгарам будет очень сложно, чрезвычайно сложно...

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Стыковые матчи Лиги наций УЕФА 2024/25

Путь дивизионов B/С

Первый поединок противостояния

Четверг, 20-е марта

Болгария, Пловдив. Стадион "Христо Ботев"

Болгария - Ирландия 1:2

Голы: Петков М. 6 - Азаз 21, Доэрти 42

Болгария: Митов, Недялков, Атанасов, Петков А., Нюрнбергер (Минков 72), Десподов, Крастев (Илиев И. 86), Груев, Петков Л. (Краев 72), Краев (Николов 86), Петков М.

Главный тренер: Илиан Илиев.

Ирландия: Келлехер, Доэрти, Коллинз, О'Ши, Мэннинг (О'Брайен 79), Найт (Вата 80), Каллен, Азаз (Тейлор 76), Джонстон (Сайкс 76), Брейди, Перротт (Фергюсон 76).

Главный тренер: Геймир Гадльгримссон.

Предупреждения: Азаз 47, Джонстон 51, Краев 59, Атанасов 61, Найт 61, Вата 81, Недялков 85, Минков 90+5.

Арбитр: Крис Кавана (Англия).