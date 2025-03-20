Лига Наций. Армения – Грузия 0:3. Справились и без Кварацхелии

Сборные Армении и Грузии встретились в стыковых матчах Лиги Наций за сохранение или попадание в дивизион В.

В стартовом составе Грузии вышел футболист УПЛ – Иракли Азаров из "Шахтёра". Шота Ноникашвили из "ЛНЗ" и Лука Лацабидзе из "Черноморца остались на скамейке запасных.

Помочь команде не могли защитник Гурам Кашия и нападающий Хвича Кварацхелия из-за дисквалификации.

Команды начали с осторожностью. На третьей минуте сборная Армении получила право на угловой и чуть не забили – Мамардашвили отбил. Но спустя минуту гости обрезались, и футболисты Грузии пошли в атаку. Иве сбил Чакветадзе и момент хозяева не реализовали.

При этом касание состоялось в штрафной, но судьи не увидели нарушения и 11-ти метровый удар не был поставлен.

На 18-й минуте Квеквескири получил жёлтую карточку за фол на сопернике во время атаки. Спустя 2 минуты сборная Грузии пробила по воротам, но защитники хозяев отбились и мяч вышел на угловой. Снова возник момент гостей, но пробили мимо ворот.

В этом промежутке сборная Грузии дважды пробила по воротам, но был сейв вратаря и удар мимо.

На 33-й минуте сборная Грузии вышла вперёд. Футболисты сборной Армении вбросили аут и от Дашяна мяч в центре поля срикошетил к игрокам гостей. Китеишвили ускорился и передал мяч Кочорашвили, который и забил гол.

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Через три минуты вратарь Грузии Мамардашвили сделал длинную передачу, её подхватил Микаутадзе и удвоил счёт.

На последних минутах пытались атаковать хозяева, но ничем это не закончилось. Команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма моменты были как у хозяев, так и у гостей. Но забить удалось лишь одним. На 59-й минуте дублем оформился Жорж Микаутадзе.

После сборная Грузии продолжала атаковать. На 68-й минуте Цитаишвили не попал в створ.

На 75-й минуте Иракли Азаров ушёл с поля и его заменил футболист "Шахтёра" в аренде Георгий Гочолеишвили.

Сборная Армении пыталась забить хотя бы один гол, но им не удалось. Кроме того, следующий поединок из-за перебора жёлтых карточек пропустит Амбарцумян.

Ответный матч с большей вероятностью становится формальностью.

Лига Наций. Стыковой матч

Армения – Грузия 0:3

Голы: Кочорашвили (33), Микаутадзе (36, 59)

Армения: Чанчаревич – Мурадян (Амбарцумян, 80), Ароян, Арутюнян – Дашян (Удо, 46), Манвелян (Бичахчян, 46), Иву (Григорян, 65), Севикян, Тикнизян – Миранян (Калукян, 57), Барсегян

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Лочошвили (Двали, 70), Гогличидзе, Азаров (Гочолеишвили, 75) – Квеквескири. Кочорашвили – Китеишвили (Меквабишвили, 66), Давиташвили, Чакветадзе (Цитаишвили, 65) – Микаутадзе (Зивзивадзе, 65)