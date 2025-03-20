Лига наций. Турция – Венгрия 3:1. Феерия Актюркоглу

Лига наций, плей-офф

Стамбул, Рамс Парк

Турция – Венгрия 3:1

Голы: Кекчю 9, Актюркоглу 69, Кахведжи 73 – Шефер 25

Турция сделала весомую заявку на выход в элитный дивизион Лиги наций, который может стать для них вторым промоушеном кряду. Дома команде Винченцо Монтеллы удалось снять "венгерское проклятье", и наконец переиграть соперника с шестой попытки. Доминантный перфоманс и заслуженная уверенная победа.

Главным героем встречи на "Рамс Парк", родной арены для "Галатасарая", стал экс-игрок "львов" Керем Актюркоглу. При роскошном подборе игроков атаки Монтелла снова доверился футболисту "Бенфики" в роли ложной девятки. И он на все 100 оправдал ставку – забил феноменальный победный гол плечом, а затем еще и ассистировал Кахведжи грудью.

Марко Росси был не против предложить своему соотечественнику катеначчо, но с эпизодическими включениями прессинга. Это их и подвело. Диагональ центрбека хозяев Бардакджи обнажила высокую линию обороны гостей, которая не имела поддержки из полузащиты. Айдин принял диагональ и быстро отпасовал Кекчю, который классно пробил из-за пределов штрафной. Так вечер "Бенфики" был начат.

Но обидная ошибка голкипера Чакыра, которого не ждали с первых минут, вскоре дала шанс гостям отыграться. Тут уже прессинг сыграл в плюс. Шефер сам перехватом и начал контратаку, которая была разыграна как по нотам и им же и завершена. Лучший образец венгерского командного футбол, которого, правда, этим вечером было не так много, как обычно.

Турки территориально доминировали практически всю игру. И если до перерыва они с трудом конвертировали его в моменты, то во втором тайме против уставшего соперника моменты наконец посыпались. Монтелла здорово угадал с заменами. Тот же Кахведжи забил буквально спустя минуту после выхода. Но ключевая замена итальянца была вынужденной – Мюльдюр вышел на правый фланг обороны из-за травмы Айхана.

И сыграл ключевую роль в большинстве комбинаций после перерыва. Включая обе голевые, ведь у фуллбека "Фенербахче" два хоккейных ассиста. Его комбинация с Кекчю и Айдином закончилась кроссом последнего на победный Актюркоглу. Он же уже напрямую нашел Актюркоглу умной передачей в штрафной на 73-й.

Кроме перевеса в два гола турки к ответному матчу привезут и Мехди Деримала, лидера обороны, и плеймейкера "Реала" Арду Гюлера. Венгры же остались без Жолта Надя, ключевого игрока левого края, который сегодня играл едва ли не левого инсайда. Кажется, венгерская магия наконец иссякла. В камбек не верится вообще.

Турция: Чакыр – Эльмали, Бардакджи, Акайдин, Айхан (Мюльдюр, 27) – Чалханоглу, Кекчю (Юксек, 72) – Йылмаз (Гюль, 46), Йылдыз, Айдин (Кахведжи, 72) – Актюркоглу (Узун, 85)

Венгрия: Дибус – Дардаи, Орбан, Фиола – Керкез, Шафер, Никичер (Газдаг, 90+2), Шефер (Ката, 46), Болла (Ошват, 90+2) – Жолт Надь (Чобот, 77), Собослаи – Варга (Сабо, 70)