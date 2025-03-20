Лига наций. Австрия - Сербия 1:1. Одна шальная атака нивелировала комбинационный футбол

Плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 (первый матч)

20 марта. Вена. "Эрнст Хаппель"

Арбитр: Жоао Пинейро (Португалия)

Австрия - Сербия 1:1



Голы: Грегорич 37 - Самарджич 61

Австрия: Шлагер; Зайвальд, Алаба, Лингарт, Мвене; Виммер, Грилич (Шлагер 77), Шмид (Флоруц 77), Баумгартнер (Чам 70), Грегорич (Штегер 89); Арнаутович



Сербия: Райкович; Бабич, Гудель (Шимич 68), Еракович; Самарджич, Мимович, Максимович, Лукич (Максимович 81), Бирманшевич (Ш. Митрович 46), Самарджич (Цветкович 86); Влахович, Йович (Топич 68)

Инициативой хозяева поля ожидаемо завладели с самого начала поединка, но никаких сбоев плотная оборона сербов не давала.

Первый момент Австрия создала аж на 28-й минуте. Виммер прострелил в центр штрафной, Арнаутович вышел на мяч опередив Эраковича, но пробил намного выше ворот.

Сербия, в свою очередь, ответила таким же по точности ударом Влаховича. Эту возможность форвард "Ювентуса" создал себе сам - комбинационно у подопечных Стойковича получалось немного.

А вот австрийцы, в свою очередь, успешно на 37-й минуте применили домашнюю заготовку. По крайней мере, так это показалось. Алаба закинул со своей половины поля к линии штрафной на Арнаутовича, тот скинул головой назад на Грегорича, который с 20-и метров точно поразил левый угол.





До 50-й минуты дважды увеличить преимущество Австрии мог все тот же Арнаутович. Но с прицелом у Марко явно в этот вечер были проблемы.

Стоит отметить, что во втором эпизоде атаку своим забросом вновь начал Алаба. Несмотря на долгое отсутствие, защитник "Реала" все так же остался лидером своей сборной. И, как оказывается, не только с точки зрения ментальной.

Хоть и Австрия была гораздо ближе ко второму голу, чем Сербия к первому, забили именно гости. Мимович кое-как прошел двух соперников на правом фланге, отдал на Самарджича, тот сместился к центру и красивым ударом распечатал дальнюю девятку.





До конца поединка сербы уже не смогли провести ни одной осмысленной атаки, сосредоточившись исключительно на обороне. Австрии удавалось красиво комбинировать, но отсутствие игрока мирового уровня в нападении давалось знаки.

Героем встречи можно смело называть голкипера гостей Райковича. На последней минуте основного времени страж ворот "Аль-Иттихада" на рефлексе умудрился отбить удар головой Арнаутовича с нескольких метров и, таким образом, сохранить для своей команды ничью.

Ответный матч в Сербии через неделю обещает быть жарким. В родных стенах "белые орлы" должны показать более интересный футбол. К тому же, у обеих команд в строй вернутся несколько дисквалифицированных и ныне травмированных игроков.