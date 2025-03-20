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Лига наций. Словакия - Словения 0:0. Не очень весёлые нули в Братиславе

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Всё решится в Любляне

Лига наций. Словакия - Словения 0:0. Не очень весёлые нули в Братиславе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций. Плей-офф. Первый матч

Стадион: "Национальный футбольный стадион" (Братислава)

Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)

Словакия Словения 0:0

Словакия: Дубравка — Ганцко, Шкриньяр, Вавро (Оберт, 11 / Месик, 46), Дьёмбер — Дуда (Бенеш, 84), Лоботка, Беро — Гараслин (Шранц, 78), Боженик (Мраз, 78), Суслов

Словения: Облак — Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник — Элшник (Горенц-Станкович, 79), Петрович, Ловрич (Желькович, 90) — Млакар (Випотник, 31), Стоянович (Хорват, 79) — Шешко (Крамер, 90)

Предупреждение: Петрович (15)

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