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Лига наций. Словакия - Словения 0:0. Не очень весёлые нули в Братиславе
Всё решится в Любляне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций. Плей-офф. Первый матч
Стадион: "Национальный футбольный стадион" (Братислава)
Главный судья: Маурицио Мариани (Италия)
Словакия — Словения 0:0
Словакия: Дубравка — Ганцко, Шкриньяр, Вавро (Оберт, 11 / Месик, 46), Дьёмбер — Дуда (Бенеш, 84), Лоботка, Беро — Гараслин (Шранц, 78), Боженик (Мраз, 78), Суслов
Словения: Облак — Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник — Элшник (Горенц-Станкович, 79), Петрович, Ловрич (Желькович, 90) — Млакар (Випотник, 31), Стоянович (Хорват, 79) — Шешко (Крамер, 90)
Предупреждение: Петрович (15)
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