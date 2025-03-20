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Лига Наций. Греция – Шотландия 0:1. Крайне важный результат для шотландцев
Все решится в Глазго
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стыковые матчи Лиги Наций. Первый матч
Стадион: "Георгиос Караискакис" (Пирей)
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)
Греция – Шотландия 0:1
Голы: Мактоминей (32, пен)
Греция: Цолакис — Рота, Мавропанос, Кульеракис, Цимикас — Сиопис, Манталос (Пелкас, 72) — Масурас (Карецас, 46), Константелиас (Павлидис, 72), Цолис (Зафейрис, 72) — Йоаннидис (Фунтас, 81)
Шотландия: Гордон — Ралстон (Портеус, 90), Суттар, Хэнли, Робертсон — Гилмор (Джонстон, 90+5), Маклин (Тирни, 76) — Макгинн, Мактоминей, Фергюсон — Адамс (Херст, 75)
Предупреждения: Сиопис (64) — Фергюсон (45+2)
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