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Лига Наций. Греция – Шотландия 0:1. Крайне важный результат для шотландцев

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Все решится в Глазго

Лига Наций. Греция – Шотландия 0:1. Крайне важный результат для шотландцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Стыковые матчи Лиги Наций. Первый матч

Стадион: "Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Греция – Шотландия 0:1

Голы: Мактоминей (32, пен)

Греция: Цолакис — Рота, Мавропанос, Кульеракис, Цимикас — Сиопис, Манталос (Пелкас, 72) — Масурас (Карецас, 46), Константелиас (Павлидис, 72), Цолис (Зафейрис, 72) — Йоаннидис (Фунтас, 81)

Шотландия: Гордон — Ралстон (Портеус, 90), Суттар, Хэнли, Робертсон — Гилмор (Джонстон, 90+5), Маклин (Тирни, 76) — Макгинн, Мактоминей, Фергюсон — Адамс (Херст, 75)

Предупреждения: Сиопис (64) — Фергюсон (45+2)

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