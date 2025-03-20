Лига наций. Хорватия - Франция 2:0. Разобрали

Лига наций. 1/4 финала

20.03.2025. Полюд (Сплит)

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Хорватия - Франция 2:0

Хорватия: Ливакович, Станишич, Чалета-Цар, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Перишич (Влашич 70), Батурин (Пашалич 60), Крамарич (Сучич 85), Будимир (Иванович 60)

Франция: Меньян, Кунде, Конате (Упамекано 46), Салиба, Динь, Гендузи (Коне 84), Чуамени, Рабио (Камавинга), Дембеле (Олисе 84), Коло Муани (Баркола 64), Мбаппе

Предупреждения: Чуамени 74, Упамекано 76

Голы: Будимир 26, Перишич 45+1

Нереализованный пенальти: Крамарич 8

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Хорошая вывеска сложилась в четвертьфинале Лиги наций - сборная Хорватии против сборной Франции. Матчи этих команд всегда отмечаются борьбой до последних секунд и зачастую неожиданными результатами (если считать фаворитами французов).

Такое произошло и сегодня. В первом тайме хорваты забрали все внимание на себя. Шоу началось с пенальти на старте игры. Конате очевидно сыграл рукой. Однако выйти вперед в счете не удалось. Крамарич пробил низом по центру ворот, что позволило Меньяну отбить мяч левой ногой. Похоже, что нападающий планировал выполнить паненку, но что-то пошло не так.

Франция имела чуть больше владения, без спешки перекатывала кожаного от игрока к игроку. Между тем, на 26-й минуте, Хорватия таки добилась своего. Точная передача Перишича с левого фланга нашла голову Будимира. Это 1:0.

Хорваты хорошо оборонялись. А если быть точнее - компактно. Французы были вынуждены просто перепасовываться. В конце концов, из их моментов можно вспомнить разве только удар Мбаппе, который отразил голкипер.

Вот что стало неожиданностью, так это второй гол хозяев. Не скажешь, что они на него наиграли, но факт есть факт. Опыт Перишича позволил ему классно поймать на ногу мяч, который отскочил от газона, и с лету пробить под дальнюю штангу. Великолепное преимущество после первого тайма.

После перерыва команда Дешама ожидаемо забрала всю инициативу к себе. Хорваты имели только 1 выстрел, зато гости имели 12 моментов. Однако уровень их опасности следует оценивать отдельно.

В целом вся острота шла от связки Дембеле-Мбаппе. В основном с их ударами справлялся Ливакович. Вот как на 81-й минуте, когда Килиан замыкал пас выстрелом метров с 11-ти.

Франция что-то пыталась создавать, но как прошить ворота соперника не понимала. Уверенности, что вот, скоро точно забьют не было. Так и получилось. Можем констатировать провал сборной Дешама в первой игре четвертьфинала. На воскресенье нужно что-то придумывать.

Напомним, что в квалификации Чемпионата мира 2026 сборная Украины встретится с победителем этой пары: Хорватия - Франция. Также, в той группе, уже есть Исландия и Азербайджан. Поэтому, в воскресенье будем наблюдать за ответным матчем четвертьфинала Лиги наций.