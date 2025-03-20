Дания – Португалия, Италия – Германия, Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция. Составы команд на 1/4 Лиги Наций

В Лиге Наций вечером состоятся матчи 1/4 финала турнира. В этой стадии сыграют сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах в Дивизионе А.

Стартовые составы на матч Дания – Португалия:

Дания: Шмейхель – Р. Кристенсен, Вестергор, Й. Андерсен – Исаксен, Юльманн, Эриксен, Нергор, Меле – Бирет, Линнстрем

Португалия: Диогу Кошта – Далот, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Нуну Мендеш – Витинья, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш – Рафаэл Лкеау, Роналду, Педру Нету

Стартовые составы на поединок Италия – Германия:

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори – Политано, Барелла, Ровелла, Тонали, Удоджи – Кен, распадори

Германия: Бауманн – Киммих, Та, Рюдигер, Раум – Гросс, Горецка – Сане, Мусиала. Амири – Буркхардт

На матч Нидерланды – Испания тренеры выставили следующие составы:

Нидерланды: Впербрюгген – Гертрейда, ван Хеке, ван Дейк, Хато – Рейндерс, Клюйверт, де Йонг – Фримпонг, Депай, Гакпо

Испания: Унай Симон – Педро Порро, ле Норман, Кубарси, Кукурелья – Педри, Субименди, Фабиан Руис – Ямаль, Мората, Нико Уильямс

Стартовые составы на матч Хорватия - Франция

Хорватия: Ливакович – Станишич, Чалета-Цар, Й. Шутало, Гвардиол – Модрич, Ковачич – Перишич, Батурина, Крамарич – Будимир

Франция: Меньян – Кунде, Конате, Салиба, Динь – Гендузи, Чуамени, Рабьо – Дембеле – Коло-Муани, Мбаппе.

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Напомним, что все матчи 1/4 финала Лиги Наций начались в 21:45 по киевскому времени.