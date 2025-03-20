Феерия голов. Турция - Венгрия 3:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Сборная Турции одержала уверенную победу над Венгрией в первом матче плей-офф Лиги наций со счетом 3:1.

Главным героем встречи стал Керем Актюркоглу, который забил гол и отдал ассист. Также стоит отметить удачные замены от Монтеллы, в частности выход Кахведжи, который отметился голом.

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Лига наций, плей-офф

Стамбул, Рамс Парк

Турция - Венгрия - 3:1

Голы: Кекчю 9', Актюркоглу 69', Кахведжи 73' - Шефер 25'