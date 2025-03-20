Лига Наций. Дания – Португалия 1:0. Роналду и компания уничтожены в Копенгагене

Криштиану Роналду снова вывел свою команду с капитанской повязкой на поле. Португалия выглядела фаворитом в этой игре по крайней мере на бумаге. Учитывая тот факт, насколько слабо сыграли датчане заключительные матчи группового этапа, много ожиданий от команды Брайана Риемера не было, но они нашли чем удивить.

Будете ли вы в шоке, если мы скажем, что в первом тайме в Копенгагене Дания просто сокрушила своего соперника по игре? Мы точно подобного не ожидали. Конечно, проблемную игру для гостей можно было прогнозировать накануне, но точно не такого уничтожения. Жаль лишь то, что это уничтожение было только по игре и не нашло своего отражения в счете на табло.

Забрали инициативу хозяева поля с самого начала. Роналду и компания в атаке практически мяч не видели, а если и видели, то достаточно быстро его теряли. Очень дисциплинированная оборона датчан не давала шансов. Как оказалось, у них и в атаке все в порядке. Если бы не страж ворот португальцев Диогу Кошта, то они бы уже после первого тайма уступали как минимум в два гола, это как минимум.

Сначала результативный на клубном уровне Бирет пробивал с разворота после передачи с фланга и круглый летел точно в угол ворот, каким образом там Кошта вытянулся и все достал его? Трудно ответить, но он это сделал, фантастический сейв. Также после еще одного наступления полетел сильный удар с расстояния, после чего Ренату Вейга сыграл рукой и арбитр назначил пенальти. Но и здесь Кошта стал героем и потащил очень непростой удар от полузащитника "Манчестер Юнайтед".

Ну как забивать, когда против тебя играет такой вратарь. А даже когда уже удавалось ликвидировать Кошту, то с линии ворот мяч выбивает Диаш, такое произошло в конце первого тайма. Каким образом хозяева не громили своего соперника после первого тайма? Известно только Богу и Диогу Коште.

Во второй половине встречи натиск со стороны датчан немного снизился, но и там свои моменты они находили. Например, неплохой удар от Исаксена, который вновь потащил неутомимый Кошта. Фантастический матч от стража ворот "Порту". И вы спросите: а что Роналду и его команда? Ничего, просто безыдейное движение мяча, имея на поле стольких звезд. Позорный футбол от подопечных Мартинеса. Даже когда мяч доставлялся в штрафную, то найти хороший момент для удара так и не удавалось, а иногда именно Роналду тормозил с решениями.

Ближе к 65-й минуте мы наконец начали видеть Португалию в атаке. Отвели они игру от собственных ворот и наконец начали комбинировать на чужой половине поля, однако опасных моментов все равно было мало. Да и недолго тянулся этот период, ведь Дания снова начала свои наступления, только теперь скорее контратакующие. Снова классные удары, снова Кошта спасает, хотя иногда и просто точности не хватало, в частности Гойлунду.

И так все шло до 79-й минуты. Наработали, выстрадали. Передача от Скова Ольсена с правого фланга точно на открытого Гойлунда, который уже с нескольких метров расстрелял ворота Кошты. Здесь голкипер спасти не смог. Заслуженный гол, но забитый очень поздно, это могло быть разгромом, а стало просто минимальной победой.

Это первая победа для Брайана Риемера во главе сборной Дании, это первая победа Дании над португальцами с 2011 года. Но есть еще ответный матч. В Лиссабоне мы, наверное, увидим другую Португалию. Более злую и острую. Но это в воскресенье, пока что победа, которая должна была быть разгромной. Зато у Роналду и компании остаются шансы.

Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч

Стадион: "Паркен" (Копенгаген)

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)

Дания — Португалия 1:0

Гол: Хойлунд (78)

*На 24-й минуте Кристиан Эриксен не реализовал пенальти (вратарь)

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Вестергор, Андерсен — Исаксен (Доргу, 87), Юльманн, Эриксен (Винд, 86), Норгор, Меле — Бирет (Хойлунд, 69), Линдстром (Сков Ольсен, 69)

Португалия: Кошта — Далот (Семеду, 66), Вейга (Инасиу, 76), Диаш, Мендеш — Витинья, Фернандеш, Ж. Невеш (Б. Силва, 86) — Нету, Роналду, Леау (Р. Невеш, 76)

Предупреждения: Далот (57), Витинья (60)