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Полузащитник сборной Бельгии пропустит ответный матч против Украины
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Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Бельгии пропустит ответный матч против Украины.
Юри Тилеманс на 68-й минуте матча против сборной Украины получил жёлтую карточку. Из-за перебора предупреждений он пропустит ответный матч Лиги Наций.
Перед матчем со сборной Украины у футболистов Бельгии было 6 футболистов на жёлтых карточках. Среди них и полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс.
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Напомним, что ответный матч Бельгии против Украины состоится 23 марта.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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