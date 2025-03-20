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Полузащитник сборной Бельгии пропустит ответный матч против Украины

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Полузащитник сборной Бельгии пропустит ответный матч против Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Бельгии пропустит ответный матч против Украины.

Юри Тилеманс на 68-й минуте матча против сборной Украины получил жёлтую карточку. Из-за перебора предупреждений он пропустит ответный матч Лиги Наций.

Перед матчем со сборной Украины у футболистов Бельгии было 6 футболистов на жёлтых карточках. Среди них и полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс.

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Напомним, что ответный матч Бельгии против Украины состоится 23 марта.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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