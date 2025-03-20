  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Известны оценки игроков сборной Украины в матче против Бельгии
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны оценки игроков сборной Украины в матче против Бельгии

Лига наций УЕФА
Обновлено

SofaScore и WhoScored определились с оценками

Известны оценки игроков сборной Украины в матче против Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 20 марта, сборная Украины сыграла против Бельгии в рамках первого матча плей-офф Лиги наций (3:1).

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Алексей Гуцуляк. Он получил 7.6. А WhoScored отметил Александра Зинченко - 7.6.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Зинченко отдал 1 ассист и 90% точных передач и три ключевых паса, имел успех в двух удачных обводках и сделал 52 касания к мячу.

Алексей вышел на замену на 63-й минуте поединка. Футболист забил 1 гол, отдал 88% точных передач и преуспел в трех удачных обводках из пяти.

Известны оценки игроков сборной Украины в матче против Бельгии - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: Я очень доволен тем, что ребята после первой игры с Бельгией обрели уверенность
yellow-arrow
Ребров: В первом тайме с Бельгией где-то опасались, а после перерыва увидели, что можно играть
Украина Бельгия WhoScored SofaScore
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 23:46
пердец что это было даже не думал что так попрёт
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.03.2025 в 23:46
пердец что это было даже не думал что так попрёт
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости