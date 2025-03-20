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Известны оценки игроков сборной Украины в матче против Бельгии
SofaScore и WhoScored определились с оценками
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 марта, сборная Украины сыграла против Бельгии в рамках первого матча плей-офф Лиги наций (3:1).
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Алексей Гуцуляк. Он получил 7.6. А WhoScored отметил Александра Зинченко - 7.6.
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Зинченко отдал 1 ассист и 90% точных передач и три ключевых паса, имел успех в двух удачных обводках и сделал 52 касания к мячу.
Алексей вышел на замену на 63-й минуте поединка. Футболист забил 1 гол, отдал 88% точных передач и преуспел в трех удачных обводках из пяти.
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