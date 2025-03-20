Лига Наций. Нидерланды – Испания 2:2. Чемпионы Европы избежали поражения в конце встречи

Обе команды начали матч активно. На правах фаворитов мячом больше владели гости. Именно они организовали первую опасную атаку в матче. Это Педри нанес удар из пределов штрафной, но попал в голкипера.

Достаточно быстро испанцы повели в счете. Хато под прессингом подарил мяч Педри, который отпасовал на Ямаля, а тот нашел во вратарской Нико Уильямса, который с разворота в борьбе с защитником пробил Вербруггена. 0:1.

После забитого гола испанцы некоторое время продолжали контролировать мяч. Гости создали еще один момент. Подачу Кукурельи с левого фланга замкнул головой Мората, но удар прошел мимо ворот.

Хозяева тоже пытались отвечать своими атаками. После подачи с углового Мемфис пробил в защитника, но отскок подобрал Ван Дейк, удар которого пролетел над перекладиной.

С 20-й минуты инициативу перехватили нидерландцы. Они начали организовывать позиционные атаки, а не контратаки, как было до этого.

Достаточно быстро Нидерланды сравняли счет. После затяжной атаки Джастин Клюйверт нашел на левом фланге Гакпо, мощно пробившегося в ближний угол Симона. 1:1. Явная позиционная ошибка Порро. Ой, как не хватало Карвахаля на правом фланге обороны испанцев.

Окрыленные успехом хозяева продолжали атаковать. Депай после быстрой контратаки опасно пробивал, но Симон совершил эффектный сейв и парировал удар.

Подачу со штрафного замкнул Хато, но Симон парировал удар в правом нижнем углу. После передачи с фланга роскошно в одно касание с линии штрафной пробивал Рейндерс, но попал в перекладину.

Первый тайм завершился закономерной ничьей. Стартовые минуты доминировала Испания, а с середины тайма преимущество было за Нидерландами.

Уже на старте второго тайма "оранжевые" вышли вперед. Фримпонг нашел в штрафной Рейндерс и тот отправил мяч в нижний левый угол ворот Симона. 2:1 и все переворачивается с ног на голову.

Почти сразу оранжевые могли закрепить свое преимущество в счете. Джастин Клюйверт мощно пробил издалека, но мяч пролетел совсем чуть выше ворот.

Гости тоже не отсиживались в обороне. Навесную передачу со штрафного выполнил Нико Уильямс, но один из защитников оказался первым на мяче и выбил круглого. Ямаль пробил из-за пределов штрафной, но соперники заблокировали удар.

Де ла Фуэнте пытался освежить игру заменами. На поле появились Ольмо, Оярсабаль и Перес. Дани Ольмо получил передачу на грани штрафной, но его удар по воротам заблокировал защитник. Мартин Субименди выполнил прострел, но мяч выбит одним из защитников Нидерландов.

Свой момент отличиться у Хави Симонса, который вышел на замену у хозяев. После удара мяч буквально с линии ворот вынесли защитники.

На 82-й минуте за грубую игру красную карточку получил Хато. Хороший шанс сравнять счет потерял Дин Хейсен. Дебютант сборной Испании получил передачу в разрез между защитниками и с предела штрафной пробил под левую стойку ворот. Вербругген в невероятном прыжке перевел круглого на угловой.

Уже в добавленное арбитром время испанцы сумели избежать первого за 2 года поражения в официальных матчах. Нико Уильямс ворвался в штрафную и пробил под правую стойку, однако, голкипер умудрился справиться с этим ударом, но с добиванием Мерино уже ничего поделать не смог. 2:2.

Матч завершился закономерной боевой ничьей, поэтому победитель противостояния определится уже 23 марта в Валенсии.

Лига Наций УЕФА

Роттердам, "Де Кейп"

Нидерланды – Испания 2:2

Голы: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 – Н. Уильямс, 8, Мерино, 90+3

Нидерланды: Вербругген – Хато, Ван Дейк, ван Геке, Геертрейда – де Йонг (Копмайнерс, 82), Клюйверт (Симонс, 83), Рейндерс (Виффер, 90+1) – Гакпо, Депай (Де Лигт, 84), Фримпонг.

Испания: Симон – Кукурелья, Кубарси (Хейсен, 41), Ле Норман, Порро – Руис (Мерино, 84), Субименди, Педри (Ольмо, 66) – Н. Уильямс, Мората (А. Перес, 66), Ямаль (Оярсабаль, 66).

Предупреждения: Гакпо, 45+1, Ван Дейк, 79 – Хейсен, 61, А.А. Перес, 62

Удаление: Хато, 82