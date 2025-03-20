Лига Наций. Италия - Германия 1:2. Камбек двумя ударами головой

Лига Наций. Дивизион А. Четвертьфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

Италия - Германия 1:2

Голы: Тонали 9 - Кляйндинст 49, Горетцка 76

Италия: Д. Доннарумма, Ди Лоренцо, Калафиори, А. Бастони, Политано (Белланова 63), Ровелла (С. Риччи 63), Тонали, Барелла (Фраттези 83), Удоджи, Кен (Лукка 83), Распадори (Мальдини 71)

Германия: О. Бауманн, Киммих, Та, Рюдигер, Раум (Шлоттербек 46), Горетцка, Гросс (Андрих 90), Сане (Адейеми 82), Мусиала, Амири (Левелинг 66), Буркардт (Кляйндинст 46)

Предупреждения: Ровелла 52, Мальдини 74 - Амири 55

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Легендарную историю противостояний Италии и Германии всегда будут помнить. Вспоминали о ней и перед отчетным матчем. О громких победах итальянцев на Чемпионатах Мира-1970, -1982 и -2006, на Евро-2012. И об успешной серии немцев в последнее время. Сегодня последние продлили серию без поражений от "Скуадры Адзурры" до семи матчей, победили ее на ее земле в официальном матче впервые в истории.

В глобальном плане эта победа логична, объяснима. Германия опережает Италию в развитии, в собранности, в готовности, в наигранности, в уверенности в себе. После качественного Евро Юлиан Нагельсманн продолжает проект, говорит о большом плане с прицелом на Чемпионат Мира-2026. А вот Лучано Спаллетти после провального Евро чуть не был уволен и ныне судорожно пытается построить что-то новое. Еще не успел.

В принципе, выглядели "адзурри" неплохо. Вряд ли они заслужили проиграть сегодня. Открыли счет рано, несмотря на огромные проценты владения мячом соперника. Барелла послал Политано справа, тот отдал в центр и назад, Та не сумел как следует выбить, и Тонали забил. Затем выдержали минут 20 под давлением с нервами, но без особых моментов соперника. Горетцка бил головой неточно либо издали в центр.

В последней стадии первого тайма команда Спаллетти еще и доминировала. Бауманн с трудом отбил удар Тонали. Политано забросил справа, Кен выскочил на хорошую позицию, бил, и Бауманн, вернувшийся после травмы лишь в этом месяце, вновь вытащил.

Второй тайм Германия начала заменами. Более интересным казался выход центрального защитника Шлоттербека вместо крайнего Раума. Но решающей оказалась смена форварда. Кляйндинст точно подрезал головой навес Киммиха. Хотя и здесь Италия опомнилась и начала создавать. Ударам головой Удоджи и слета Политано не хватило точности. Кен слета пробил чуть выше. Бауманн отбил ногой удар Распадори.

На короткое время гости перехватили инициативу. И этого хватило им. Горетцка пробовал подрезать головой и не попал в ворота. Угловой Киммиха, который летел в ворота, Леон уже замкнул четко. Забив в первом матче после возвращения в сборную, в которой не играл с 2023-го года. А далее Бауманн отбивал удар головой Бастони и попытку Мальдини издали.

В основное время Германия не проигрывала в последних 16-ти матчах - 11 побед, пять ничьих. В официальных в основное время она не проигрывала в последних 14-ти - девять побед, пять ничьих. Забивала в 13-ти последних в целом и в 16-ти официальных. Она на правильном пути. В первый полуфинал Лиги Наций в своей истории. А Италия, двукратный полуфиналист турнира, пропустила в десятом из 11-ти последних матчей.

Более того, "адзурри" проигрывают на своей земле два официальных матча подряд впервые в истории. Они выглядели неплохо, создавали, но не хватило жесткости, твердости, характера. Возможно, травмированного лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги (22 гола), лучшего крайнего защитника Димарко. Хотя и "Манншафт" не хватало игроков. Зато ей хватило характера, терпения. И тренера, его работы.