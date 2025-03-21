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Фурия роха спасается в компенсированное время. Нидерланды – Испания 2:2. Обзор матча

Лига наций УЕФА

Перед вторым поединком ни одна из сторон не будет иметь преимущества

Фурия роха спасается в компенсированное время. Нидерланды – Испания 2:2. Обзор матча

Фото - ESPN

Новина українською

"Оранжевые" пропустили быстрый мяч, но уже к началу второго тайма вышли вперед. Ближе к концу основного времени хозяева остались в меньшинстве и не удержали победный счет. После перерыва действующие чемпионы Европы выглядели на голову выше соперника (владение 71%, удары 10-3).

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Смотрите обзор первого матча ¼ плей-офф Дивизиона А Лиги наций

Роттердам. Де Кейп, 42 003 зрителя

Нидерланды – Испания 2:2

Голы: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 – Н. Уильямс, 9, Мерино, 90+3

Удаление: Хато, 82 (Нидерланды)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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