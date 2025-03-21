Камбек немецкой машины. Италия – Германия 1:2. Обзор матча

"Скуадра адзурра" забила быстрый мяч, но после перерыва гости одержали волевую победу, а Йозуа Киммих отдал ассист в обеих результативных атаках. Подопечные Спаллетти чаще создавали моменты во второй половине встречи, но больше отличиться в матче не удалось.

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Смотрите обзор первого матча ¼ плей-офф Дивизиона А Лиги наций

Милан. Сан-Сиро, 60 334 зрителя

Италия – Германия 1:2

Голы: Тонали, 9 – Кляйндинст, 49, Горецка, 76