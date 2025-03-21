"Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы

Это было... очень круто. А как еще описать фантастический камбэк подопечных Сергея Реброва в Мурсии? Конечно, никто не забывает о том, что это лишь первый матч и так далее, но можно же просто искренне порадоваться, когда на фоне так мало позитивных новостей? Можно, мы точно лишь поддерживаем такую инициативу. Когда казалось, что мы наблюдаем очередной матч, где сборная Украины сыграет неплохо, но уступит сопернику из-за разницы в классе, наши футболисты смогли удивить.

Наблюдать за этим было приятно, послевкусие осталось замечательным. Ну и писать об этой игре в Украине будут соответствующим образом. Как всегда, мы хотим взглянуть на все то, что произошло в Испании, глазами наших соперников. Как бельгийские журналисты описывают эту игру? Какие эпитеты по отношению к своей команде и к сборной Украины они использовали? Все это очень интересно и мы сейчас в этом попробуем разобраться!

"Дебют Руды Гарсии на минорной ноте: Красные дьяволы остаются с голой задницей в матче с Украиной и теперь должны хорошо постараться в воскресенье", — вот такой объемный заголовок у издания Nieuwsblad. Основные акценты в этом материале, ожидаемо, на дебютном матче нового наставника сборной Бельгии и на возвращении в состав Тибо Куртуа, который был в конфликте с бывшим главным тренером. Интересно, что там отмечают игровые проблемы уже на старте матча:

"Кажется, что бельгийские футболисты все еще находятся на сиесте в Мурсии, иначе объяснить неаккуратность игры в обороне уже с первых минут просто невозможно. Лишь через 10 минут после стартового свистка команда Руди Гарсии забрала себе инициативу, наконец-то мы увидели неплохое движение от Де Брюйне, Троссара и Лукаку".

Также там отмечается, что играть стало легче после того, как травму получил Юхим Конопля. После этого основной акцент атак перешел на левый фланг для бельгийцев. Оттуда и пришел гол, ведь стандарт заработали именно в зоне защитника "Шахтера": "Идеальное исполнение подачи от Де Броййне и точный удар Лукаку, которого не смог накрыть Роман Яремчук. Но он нападающий, это не его работа, поэтому счет был открыт".

"Украине не везло в этой игре с травмами, после Конопли поле покинул и Сыч, это точно не облегчало жизнь номинальным хозяевам поля. Но это не помешало им вернуться в игру и сделать это в очень громком стиле. Троссар отдал неудобную передачу на Де Винтера, который неумело принял его на грудь, после чего свежий Гуцуляк убежал на свидание с Куртуа и сравнял счет. Это был лишь второй матч на международном уровне для Де Винтера и такое разочарование", — говорится в статье.

"Конечно, после такого последовала реакция от тренера, он освежил атаку заменами, но не успели эти изменения вступить в силу, как Ванат уже вывел Украину вперед после умелой атаки, во время которой развалилась вся оборона сборной Бельгии. Впереди у Лукаку и компании ничего не получалось и все шло скорее к 3:1, чем к 2:2. Так и произошло после того, как Забарный замкнул подачу от Зинченко", — добавляют в издании и также завершают это все печальными итогами: "Конечно, все еще можно исправить в воскресенье, но если особых изменений по сравнению с сегодняшним матчем мы не увидим, то Бельгия отправится в дивизион В в Лиге Наций".

Известное издание Het Laatste Nieuws вышло с заголовком "Новый тренер, старые проблемы: Красные дьяволы проиграли Украине 3:1". Наверное, не стоит каждый раз уточнять, с каким разочарованием местные журналисты писали свои отчеты по итогам этой игры. "Это вечер, который Руди Гарсии и компании стоит забыть. Что это вообще было В финальной фазе бельгийцы проиграли Украине просто без шансов. В воскресенье в Генке теперь либо все, либо ничего".

Описывая ход поединка, в этом материале журналист отмечает: "Больше часа в Мурсии практически ничего не происходило. Спокойный футбол, мало моментов и мало энтузиазма у обеих команд, но лидерство было за бельгийцами после передачи Де Брюйне на Лукаку. Кроме удара от Зинченко в стойку Украина вообще ничего не показала и ничем не удивила. А потом наступила 66 минута".

В дальнейшем автор уточняет, что та ошибка от Де Винтера стала настолько фатальной, что дальше Бельгию на поле практически не было видно. Гуцуляк сравнял счет и начался настоящий ад. Украина почувствовала уверенность и вскоре уже вышла вперед, а затем забила еще и третий. И все это в пределах 12 минут. В заключении данной статьи уточняют: "После такой пощечины дьяволы уже не смогли ответить ничем. Они так и не вернулись в игру до финального свистка, ведь были просто растеряны. В воскресенье в Генке будет все, или ничего. Но то, что мы увидели во втором тайме в Мурсии, вызывает лишь чувство позора".

"13 катастрофических минут: Украина разбивает Бельгию в первом матче Руди Гарсии", — это уже заголовок издания RTBF. Описывая эту игру, уже в начале статьи автор указывает, что это тотальное разочарование и катастрофическое начало нового наставника во главе сборной.

"Трижды. Трижды Тибо Куртуа пришлось вытаскивать мяч из собственных ворот. Точно не о таком возвращении в сборную он мечтал. Новые идеи и схема Руди Гарсии полностью провалились", — резюмируют бельгийские журналисты. Кроме того, они особенно выделяют ошибку при третьем голе, который забивал Илья Забарный. Почему-то именно тот момент вызвал у авторов больше всего недовольства: "Особенно много вопросов к третьему голу украинцев, ведь Зинченко каким-то чудом оставляли на фланге свободным, но за это никто их не наказал. Но буквально через 30 секунд ошибка повторяется. Ему снова дали достаточно времени и пространства, чтобы выполнить передачу".

В заключительной части статьи авторы все же призывают не делать глобальных выводов по поводу Бельгии и Руди Гарсии, но они ожидают радикальных изменений уже в воскресенье.

"Старые проблемы в дебютном матче Гарсии", — с таким заголовком вышло издание De Standaard. Здесь уже вышел материал вместе с реакцией участников событий, где успели загадать о Лукаку, который рассказал о психологических проблемах команды и Руди Гарсии, который был шокирован таким результатом, но пообещал правильную реакцию в воскресенье.

"Темп игры в начале был очень медленный и первую более-менее организованную атаку от Бельгии мы увидели только на 12 минуте. И да, перед перерывом мы даже вышли вперед, вот только во втором тайме это был тотальный провал, команда просто развалилась, а все началось с перехвата Гуцуляка, потом Ванат, а довершил все Забарный", — отмечают в материале.

Также они отмечают, что Роберто Мартинес, который долгое время успешно работал с их сборной, также начал с поражения: "Вот только Мартинес проиграл в своем дебюте Испании, которая была одной из лучших сборных мира, а здесь соперник куда скромнее".

Ну а подытоживая увиденное, там написали: "Неужели наш футбольный тренер хочет, чтобы мы перестали называть Бельгию сильной? Это больно и позорно. Но мы и не собираемся причислять нашу сборную к лучшим в мире, не надо даже об этом вспоминать, ведь Украина в очередной раз дала понять, что это не так".

Вот такими были итоги от наших бельгийских коллег, которые очень разочарованы подобной игрой от любимой команды. В воскресенье будет играть решающий матч этого противостояния и мы надеемся, что по его итогам настроения особо не изменятся. Возможно, частично в Бельгии недооценили Украину. И сейчас речь не о футболистах или Руди Гарсии, а именно о журналистах бельгийских изданий. Ну что ж, теперь они точно с особой осторожностью будут готовиться к игре в Генке.