Лига наций УЕФА
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На первых ролях игроки Ман Юнайтед. Дания - Португалия 1:0. Видео голов и обзор матча
Хозяева могли забивать и больше
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Дании минимально переиграла Португалию в первой игре 1/4 финала Лиги наций.
Победный гол в составе "Алой гвардии" забил форвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд.
Стоит отметить, что в первом тайме не реализовал одиннадцатиметровый удар другой датский игрок "красных дьяволов" Кристиан Эриксен.
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Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч
Стадион: "Паркен" (Копенгаген)
Дания — Португалия 1:0
Гол: Хойлунд (78)
Нереализованный пенальти: Эриксен (24)
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