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На первых ролях игроки Ман Юнайтед. Дания - Португалия 1:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Хозяева могли забивать и больше

На первых ролях игроки Ман Юнайтед. Дания - Португалия 1:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Дании минимально переиграла Португалию в первой игре 1/4 финала Лиги наций.

Победный гол в составе "Алой гвардии" забил форвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд.

Стоит отметить, что в первом тайме не реализовал одиннадцатиметровый удар другой датский игрок "красных дьяволов" Кристиан Эриксен.

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Лига Наций. Четвертьфинал. Первый матч

Стадион: "Паркен" (Копенгаген)

Дания — Португалия 1:0

Гол: Хойлунд (78)

Нереализованный пенальти: Эриксен (24)


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