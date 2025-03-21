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Фавориты неожиданно проиграли. Хорватия - Франция 2:0. Видео голов и обзор матча
Это на руку сборной Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции неожиданно проиграла в первом матче четвертьфинала плей-офф Лиги наций сборной Хорватии.
Подопечным Дидье Дешама не удалось одержать победу в важнейшем матче, французы во главе с Килианом Мбаппе не смогли забить ни одного гола в ворота "клетчатых". Зато хорваты дважды отметились забитыми мячами. Все два гола были забиты еще в первом тайме, хотя их могло быть даже три, если бы Андрей Крамарич реализовал пенальти на 8-й минуте поединка. Счет в матче открыл Анте Будимир на 26-й минуте после паса от Ивана Перишича, а уже в компенсированное арбитром время к первой половине игры 36-летний хорват забил самостоятельно — 2:0. Настоящий шок.
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Сборная Франции провела, очевидно, не лучший поединок, однако у них будет шанс отыграться на своем поле, на "Стад де Франс". Ответный матч между этими сборными состоится в воскресенье, 23-го марта. Начало игры в 21:45.
Победитель этой пары станет соперником сборной Украины с первой корзины в группе отбора на ЧМ-2026.
Лига наций. 1/4 финала. Первый матч
Сплит. "Полюд"
Хорватия — Франция 2:0
Голы: Будимир (26), Перишич (45+1)
Видеообзор матча:
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