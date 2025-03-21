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Волевая победа гостей. Болгария – Ирландия 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Преимущество перед вторым матчем

Волевая победа гостей. Болгария – Ирландия 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Ирландии одержала волевую победу в выездном матче против национальной команды Болгарии в рамках первой встречи стыков за место в дивизионе В Лиги Наций.

Уже на 6-й минуте Марин Петков вывел хозяев поля вперед в счете, но еще в первом тайме гости смогли перевернуть игру, когда на 21-й минуте Финн Азаз сравнял счет, а на 42-й Мэтт Догерти принес ирландцам победу.

Напомним, что ответный матч состоится уже в это воскресенье, 23-го марта, в 21:45 по киевскому времени в Дублине.

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Болгария, Пловдив, стадион "Христо Ботев"

Болгария – Ирландия 1:2

Голы: Петков М. 6 – Азаз 21, Догерти 42

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