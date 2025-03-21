Осечка от подопечных Ральфа Рангника. Австрия - Сербия 1:1. Видео голов и обзор матча

Астрийцы на своем поле не смогли одержать победу в первом матче плей-офф Лиги наций против Сербии.

В течение 90 минут этой встречи хозяева доминировали на поле, впрочем им удалось забить лишь один гол. На 37-й минуте голом отметился Михаэль Грегорич. Нападающий "Фрайбурга" отправил мяч в сетку ворот сербов после паса от Марко Арнаутовича.

Во втором тайме ситуация на поле немного выровнялась, но главное то, что стал равным счет. На 61-й минуте Лазар Самарджич нанес красивый удар и восстановил паритет.

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Напомним, что ответный матч между этими сборными состоится в воскресенье, 23-го марта. Начало игры в 21:45.

Лига наций. Плей-офф. Первый матч

Вена. "Эрнст Хаппель"

Австрия — Сербия 1:1

Голы: Грегорич (37) — Самарджич (61)

Видеообзор матча: