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Важный результат для гостей. Греция – Шотландия 0:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Преимущество перед вторым матчем

Важный результат для гостей. Греция – Шотландия 0:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Шотландии одержала важнейшую победу в выездной игре против национальной команды Греции в рамках первого матча стыков за место в дивизионе А Лиги Наций.

Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Скотт Макктоминей, который на 32-й минуте реализовал пенальти. После этого сборная Шотландии уверенно отыграла в защите, удержав нужный себе результат.

Напомним, что ответный матч состоится уже в это воскресенье, 23-го марта, в 19:00 по киевскому времени в Глазго.

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Пирей, стадион "Георгиос Караискакис"

Греция – Шотландия 0:1

Гол: Мактоминей (32, пен)

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