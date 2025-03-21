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Важный результат для гостей. Греция – Шотландия 0:1. Видео голов и обзор матча
Преимущество перед вторым матчем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Шотландии одержала важнейшую победу в выездной игре против национальной команды Греции в рамках первого матча стыков за место в дивизионе А Лиги Наций.
Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Скотт Макктоминей, который на 32-й минуте реализовал пенальти. После этого сборная Шотландии уверенно отыграла в защите, удержав нужный себе результат.
Напомним, что ответный матч состоится уже в это воскресенье, 23-го марта, в 19:00 по киевскому времени в Глазго.
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Пирей, стадион "Георгиос Караискакис"
Греция – Шотландия 0:1
Гол: Мактоминей (32, пен)
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